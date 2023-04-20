В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков ответил на вопрос о «двойнике» Путина в зоне спецоперации

Анна Назайкина
13:13 20.04.2023
Ранее глава государства посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР.
Песков ответил на вопрос о «двойнике» Путина в зоне спецоперации
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что в зону СВО вместо главы государства Владимира Путина якобы ездил его «двойник».

Журналисты задали вопрос представителю Кремля, как он мог бы назвать это «странное» заявление.

«Так же, как вы, назвать его весьма странным», - заявил пресс-секретарь президента.

О том, что российский лидер побывал в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и в штабе нацгвардии «Восток» в ЛНР, стало известно в минувший вторник, 18 апреля.

Там президент заслушал доклады командующих. Была рассмотрена ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях. Кроме того, Путин поздравил военнослужащих и подарил им копии иконы «Спас Нерукотворный», оригинал которой принадлежал военному министру Петру Ванновскому.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:21 В стране и мире
В Киеве намерены разорвать договор аренды земли с посольством России
14:09 В стране и мире
Видео
Путин отметил муниципальных добровольцев, отстаивающих исторические территории России в зоне СВО
13:49 В стране и мире
Видео
В Петербурге после гибели шести детей в интернате возбуждено уголовное дело
13:52 В стране и мире
FT: Столтенберг в Киеве планирует встретиться с Зеленским
12:23 В стране и мире
Видео
Участнику банды Басаева, напавшему на псковских десантников, дали 23 года
Популярное
Видео
Присоединяйся к СВОим: МО РФ опубликовало ролик с призывом стать бойцом-контрактником
Видео
Путин рассказал об увиденных в новых регионах старых «Ладах» и «Жигулях»
Видео
Политолог Безпалько: Столтенберг может обсудить в Киеве пассивное включение Украины в НАТО
Видео
Украинские боевики оставили позиции на одной из высот и коробку презервативов
Видео
Корреспонденту «Звезды» Исаеву пришла странная посылка, возможно, с бюстом
Видео
Карчаа рассказал, как США продали Украине свое ядерное топливо на 30% дороже рынка
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.