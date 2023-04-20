Песков ответил на вопрос о «двойнике» Путина в зоне спецоперации

Ранее глава государства посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что в зону СВО вместо главы государства Владимира Путина якобы ездил его «двойник».

Журналисты задали вопрос представителю Кремля, как он мог бы назвать это «странное» заявление.

«Так же, как вы, назвать его весьма странным», - заявил пресс-секретарь президента.

О том, что российский лидер побывал в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и в штабе нацгвардии «Восток» в ЛНР, стало известно в минувший вторник, 18 апреля.

Там президент заслушал доклады командующих. Была рассмотрена ситуация на Херсонском и Запорожском направлениях. Кроме того, Путин поздравил военнослужащих и подарил им копии иконы «Спас Нерукотворный», оригинал которой принадлежал военному министру Петру Ванновскому.