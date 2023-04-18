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От Путина - военнослужащим: история подаренной иконы и владельца оригинала

Анна Назайкина
16:38 18.04.2023
Президент России во время посещения штаба «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону.
От Путина - военнослужащим: история подаренной иконы и владельца оригинала
© Фото: ТРК «Звезда»
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Военный историк Юрий Кнутов рассказал «Звезде» о военном министре Российской империи Петре Ванновском, которому принадлежала икона «Спас нерукотворный».

Напомним, что ее копию президент России Владимир Путин подарил военнослужащим во время визита в штаб «Днепр» на Херсонском направлении.

По словам Кнутова, Ванновский был личностью, крайне необходимой Российской империи. Он провел военную реформу, которая получила название «реформа Ванновского».

«Сам Ванновский имел боевой опыт, понимание того, что такое служба, было реальное...Он знал все проблемы, с которыми сталкивается армия...При нем проведены достаточно серьезные изменения Вооруженных сил того времени», - сказал Кнутов.

© Wikimedia

Изменения касались структуры - численность армии оставалась прежней, а количество боевых частей возрастало за счет сокращения частей обеспечения.

Кроме того, шел активный процесс совершенствования артиллерии, развивалась кавалерия. Принимается на вооружение винтовка Мосина. Также при Ванновском создаются воздухоплавательные части.

Кнутов добавил, что этот министр пересмотрел систему образования - меняется система подготовки офицеров, а для поддержки младших офицеров увеличивается их жалование и норма питания.

Председатель Совета министров Сергей Витте в то время писал о Ванновском, что это человек был крайний преданный государю, «добросовестнейшим» образом исполнявший его поручения. Он отличался тем, что у него во всем был порядок, отметил историк.

В Музее имени Андрея Рублева «Звезде» рассказали об иконе «Спас нерукотворный», копию которой глава государства вручил военным. Ее оригинал, сообщили в Кремле, будет передан в Главный храм ВС РФ.

© ТРК «Звезда»

В центральной части створчатой иконы - складня - представлен образ Спаса Нерукотворного, на створках изображены святые. Эта икона восходит к императорским складням эпохи императора Александра III.

Первые упоминания о реликвии относятся к концу VI века. Следует отметить, что нерукотворные образы относятся к«контактным реликвиям». Это предметы, которые Спаситель использовал во время земной жизни, которые он освятил своим прикосновением.

Одна копия икона была передана в Херсонскую область, вторая - в Луганскую Народную Республику, уточнили в Кремле.

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