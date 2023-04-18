От Путина - военнослужащим: история подаренной иконы и владельца оригинала

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Изменения касались структуры - численность армии оставалась прежней, а количество боевых частей возрастало за счет сокращения частей обеспечения.

Кроме того, шел активный процесс совершенствования артиллерии, развивалась кавалерия. Принимается на вооружение винтовка Мосина. Также при Ванновском создаются воздухоплавательные части.

Кнутов добавил, что этот министр пересмотрел систему образования - меняется система подготовки офицеров, а для поддержки младших офицеров увеличивается их жалование и норма питания.

Председатель Совета министров Сергей Витте в то время писал о Ванновском, что это человек был крайний преданный государю, «добросовестнейшим» образом исполнявший его поручения. Он отличался тем, что у него во всем был порядок, отметил историк.

В Музее имени Андрея Рублева «Звезде» рассказали об иконе «Спас нерукотворный», копию которой глава государства вручил военным. Ее оригинал, сообщили в Кремле, будет передан в Главный храм ВС РФ.