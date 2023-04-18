От Путина - военнослужащим: история подаренной иконы и владельца оригинала
Президент России во время посещения штаба «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону.
© Фото: ТРК «Звезда»
Военный историк Юрий Кнутов рассказал «Звезде» о военном министре Российской империи Петре Ванновском, которому принадлежала икона «Спас нерукотворный».
Напомним, что ее копию президент России Владимир Путин подарил военнослужащим во время визита в штаб «Днепр» на Херсонском направлении.
По словам Кнутова, Ванновский был личностью, крайне необходимой Российской империи. Он провел военную реформу, которая получила название «реформа Ванновского».
«Сам Ванновский имел боевой опыт, понимание того, что такое служба, было реальное...Он знал все проблемы, с которыми сталкивается армия...При нем проведены достаточно серьезные изменения Вооруженных сил того времени», - сказал Кнутов.