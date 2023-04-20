Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

Глава МИД Дании заявил, что танки передаются киевскому режиму в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами.

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Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2. Об этом заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, его слова приводит Датское радио.

«Это крупное пожертвование от Дании в рамках проекта сотрудничества с Нидерландами, в соответствии с которым мы передаем Украине 14 танков Leopard 2», - сообщил Расмуссен.

Ранее сообщалось, что Норвегия уже передала Украине восемь танков Leopard 2.

В то же время в российских Вооруженных силах готовятся оказать новым западным танкам достойный прием - для противоборства с ними создаются специальные группы, тщательно изучающие слабые места этой бронетехники.

А один из жителей Берлина признался, что ждет экспозицию со сгоревшим танком Leopard у немецкого посольства в Москве.