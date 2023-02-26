Житель Берлина заявил, что ждет сгоревший танк Leopard у немецкого посольства в Москве

Выставленный в Берлине в качестве провокации сгоревший танк Т-72 в считанные часы покрылся цветами, люди продолжают нести букеты и свечи.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Россиянин, принявший участие в возложении цветов к сгоревшему танку Т-72 у российского посольства в Берлине заявил, что ждет аналогичной акции в Москве.

«Гвоздики на броне, все в порядке. Теперь ждем Leopard 2 перед немецким посольством в Москве», - заявил житель немецкой столицы.

Это вполне может произойти, причем в ближайшее время. Ведь первая партия немецких танков из Польши уже прибыла на Украину.

Жители Берлина, среди которых много выходцев из России, весь день несут цветы к сгоревшему танку, который в качестве провокации установили у российской дипмиссии. Это стало неожиданностью для организаторов акции, которые рассчитывали на другой эффект.

У стихийного мемориала в память о погибших российских танкистах стали дежурить полицейские. При этом, они всячески мешают возлагать цветы на броню, но не обращают внимание на вандалов, которые сбрасывают их на землю и топчут ногами. Ранее живущая в Берлине россиянка рассказала, как полицейские угрожали ей, если она продолжит носить цветы.