Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2

Также Киеву отправили несколько машин поддержки.

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Украина получила от Норвегии восемь танков немецкого производства Leopard 2. Об этом в понедельник сообщили в министерстве обороны Норвегии. Также ведомство опубликовало фотографию, на которой изображена военная техника, выезжающая из транспортного самолета «Ан».

«Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала», - говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, ранее ФРГ приняла решение отправить Украине танки Leopard 2 из запасов бундесвера и разрешить реэкспорт своих машин. Берлин также предоставит Киеву материально-техническое обеспечение и боеприпасы.

Присоединиться к «танковой коалиции» согласились ряд стран союзников. Польша в начале марта уже поставила 14 боевых машин.