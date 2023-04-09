Российские военные готовятся к борьбе с танками Abrams и Leopard 2

Специальные группы военнослужащих, созданные для борьбы с западными танками в зоне проведения спецоперации, изучают их характеристики и слабые места.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В России изучили все сильные и слабые стороны танков западных стран, включая Abrams, Leopard 2, Challenger и Leclerc и теперь ведется подготовка личного состава для борьбы с ними в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

«Мы изучили данные танки, мы знаем все их сильные и слабые стороны и готовим личный состав этой направленности. Это группы, которые будут охотиться на данные системы танков. Плюс, здесь готовятся танкисты для танковой дуэли, но это не главное. Главное - это те охотники за танками, которые будут ждать их в том месте, где эти танки нас не будут хотеть видеть», - заявил Арифулин.

Также начальник центра боевой подготовки поддержал использование термина «охотники за танками» для описания специальных групп, которые будут заниматься поиском и уничтожением западных танков в зоне СВО.

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