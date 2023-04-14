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Глава Кубы Диас-Канель обличил США в создании конфликта на Украине

Марина Крижановская
08:33 14.04.2023
Также президент указал на искажение первопричины конфликта правительством США через подконтрольные СМИ.
Глава Кубы Диас-Канель обличил США в создании конфликта на Украине
© Фото: Joaquin Hernandez, XinHua, Globallookpress
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На Кубе уверены, что виновником украинского конфликта являются Соединенные Штаты. Глава государства Мигель Диас-Канель подчеркнул, что разжиганием русофобии занимались именно Соединенные Штаты. Также он отметил, что американцы выставляют Россию виновником конфликта.

«Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновато само правительство США», - приводит его слова RT.

Президент Кубы обратил внимание, что правительство США через подконтрольные СМИ исказило первоначальную причину развязанного  в Европе конфликта.

Ранее, во время вручения верительных грамот прибывшими в Россию послами иностранных государств, президент Владимир Путин заявил послу США, что ее страна виновата в конфликте на Украине.

Он указал Линн Трейси, что «использования США в своей политике таких инструментов, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису».

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