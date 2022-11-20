Под марш и оркестр: кадры прибытия президента Кубы в Москву

Мигель Диас-Канель встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а также примет участие в открытии памятника бывшему президенту Кубы Фиделю Кастро.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом. Борт главы республики приземлился во Внуково-2. Гостю показали парадный строй и оркестр прямо с самолета. Кроме того, в аэропорту были подняты кубинские и российские государственные флаги, а также исполнены гимны двух государств.

Ожидается, что Мигель Диас-Канель встретится с российским лидером Владимиром Путиным, а также примет участие в открытии памятника бывшему президенту Кубы Фиделю Кастро на одноименной площади в московском районе Сокол, церемония состоится на следующей неделе, 22 ноября.

У трапа самолета главу кубинской республики встречал заместитель главы МИД России Андрей Руденко и ряд других официальных лиц. В поездке президента Кубы сопровождает его супруга.