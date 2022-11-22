В стране и мире Президент Кубы в Госдуме РФ осудил западные санкции против России Игнат Далакян Причины конфликта на Украине надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам РФ, заявил президент Кубы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда Читайте нас на: Президент Кубы Мигель Диас-Канель на встрече со спикером ГД РФ Вячеславом Володиным осудил односторонние санкции Запада, которые несправедливо вводятся против Российской Федерации. «Причины конфликта на Украине надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с Российской Федерацией», - сказал кубинский лидер во время выступления в Госдуме РФ. Кубинский президент приветствовал усилия России по сохранению многополярности в мире, а спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Кубу символом борьбы за независимость. Ранее посольство Российской Федерации в США поприветствовало планы Вашингтона и Гаваны о консультациях и призвало отказаться от бесплодной политики санкций. В дипломатической миссии заявили, что США выбрали бесплодный курс во внешней политике. Экспертное мнение и аналитика