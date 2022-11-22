Президент Кубы в Госдуме РФ осудил западные санкции против России
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на встрече со спикером ГД РФ Вячеславом Володиным осудил односторонние санкции Запада, которые несправедливо вводятся против Российской Федерации.
«Причины конфликта на Украине надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с Российской Федерацией», - сказал кубинский лидер во время выступления в Госдуме РФ.
Кубинский президент приветствовал усилия России по сохранению многополярности в мире, а спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Кубу символом борьбы за независимость.
Ранее посольство Российской Федерации в США поприветствовало планы Вашингтона и Гаваны о консультациях и призвало отказаться от бесплодной политики санкций. В дипломатической миссии заявили, что США выбрали бесплодный курс во внешней политике.