Флагман Тихоокеанского флота «Варяг» вышел в море в рамках внезапной проверки ТОФ

Крейсер вышел из главной базы флота во Владивостоке в Японское море для выполнения поставленных задач.

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Флагман Тихоокеанского флота, гвардейский ракетный крейсер «Варяг», вышел в море в рамках внезапной проверки сил ТОФ. Об этом сообщает Минобороны России.

Экипажу крейсера предстоит выполнить задачи по предназначению согласно плану проверки в составе группировки Тихоокеанского флота, которая развернута в морских полигонах в Японском и Охотском морях.

«Перед убытием в море ГВРКР «Варяг» проходил плановый межпоходовый ремонт после выполнения задач в дальней морской зоне более 11 месяцев. С получением сигнала о повышении уровня боевой готовности ТОФ на крейсере были начаты мероприятия по ускоренному вводу в строй систем и механизмов корабля», - говорится в сообщении.

При этом в МО РФ уточнили, что мероприятия по ускоренному вводу крейсера в строй выполнялись вместе с представителями судоремонтных предприятий и экипажем «Варяга». Действия экипажа и представителей предприятий позволили ракетному крейсеру выйти в море в установленные сроки.

Внезапная проверка Тихоокеанского флота проводится по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами России с 14 апреля. Она разбита на три этапа. Как ранее отмечал министр обороны Сергей Шойгу, первый этап уже завершен. Президент России Владимир Путин заявил, что первый этап внезапной проверки прошел на высоком уровне.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.