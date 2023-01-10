Первое дело по статье о запрете ЛГБТ-пропаганды возбуждено в России

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, СМИ и аудиовизуальных сервисах Госдума РФ приняла в конце прошлого года.

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Первое дело по новой статье о запрете ЛГБТ-пропаганды возбудили в России. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн. К ответственности планируют призвать издательство Popcorn Books.

«После вступления в декабре в силу наших законов о запрете ЛГБТ-пропаганды Popcorn Books не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры», - пояснил Хинштейн.

О том, что Государственная дума России приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, СМИ и аудиовизуальных сервисах, стало известно в конце прошлого года. Также депутаты приняли закон о штрафах за подобную пропаганду. Суммы могут составить до 10 миллионов рублей.