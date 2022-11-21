Хинштейн заявил, что в школьной программе по литературе нет ЛГБТ-пропаганды

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал, какие изменения ждут школьную программу по литературе после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.

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Школьная программа по литературе не пострадает в случае принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил «Звезде».

«Я не вижу рисков ни для одного произведения мировой классической литературы», - отметил Хинштейн.

Депутат Госдумы уверен, что классические произведения в школьной программе не затрагивают нетрадиционные семейные отношения.

«Ни одно из произведений, рекомендованных школьной программой, не несет в себе даже подобия признаков пропаганды этих явлений», - подчеркнул Хинштейн.

Ранее Александр Хинштейн рассказал, как идет подготовка ко второму чтению законопроекта о запрете о ЛГБТ-пропаганды.