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В центре Нью-Йорка рухнула многоэтажная парковка с десятками машин

Дмитрий Трунов
00:34 19.04.2023
Спасатели пока не могут войти в здание из-за его нестабильности.
© Видео: @erasmoguerra, Twitter © Фото: @erasmoguerra, Twitter
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Пятиэтажная парковка с автомобилями обрушилась в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке во вторник. Несколько человек пострадали, сообщили представители службы экстренной помощи. Некоторые пострадавшие могли оказаться в ловушке в упавшем здании.

Обрушение произошло на Энн-стрит возле Нассау-стрит в центре Нью-Йорка около 16:00 по местному времени. Второй этаж строения обвалился на первый, сообщает CBS News со ссылкой на представителей службы экстренной помощи города.

Судя по видеозаписи, на месте обрушения машины свалены друг на друга. Пожарная служба Нью-Йорка предполагает, что несколько человек оказались в ловушке внутри конструкции. Но, как сообщается, пока спасатели не могут войти в здание из-за его нестабильности.

Ожидается, что после разбора завалов количество пострадавших и изменится, отметил представитель пожарной охраны. Возможны жертвы. Пока неясно, насколько структурно безопасным было здание и когда его в последний раз проверяли.

Ранее поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся в американском штате Мэн. До этого аварии поездов в Соединенных Штатах произошли в Северной Каролине и Огайо.

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