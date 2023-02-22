Мэр Восточной Палестины, где недавно сошел с рельсов поезд с химикатами, заявил, что президенту США нет дела до проблем в Огайо.

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В этом месяце жители Огайо уже пережили нечто подобное и вот опять: гигантский столб черного дыма. На этот раз горит металлургическое предприятие, где не обойтись без химикатов. Среди рабочих - один погибший, 14 человек сейчас в больницах. У большинства - ожоги. Перед пожаром было два взрыва, говорят очевидцы.

Из-за за взрывов обломки завода разлетелись на несколько сотен метров, а в соседних домах выбило стекла. И еще неизвестно, как последствия повлияют на самочувствие жителей. Штат только начал приходить в себя от другой катастрофы: в начале месяца рядом с деревней Восточная Палестина с рельсов сошли 50 вагонов с винилхлоридом, который является ядом, способным вызвать онкологические заболевания. Содержимое грузовых цистерн сожгли.

После этого люди жаловались на плохое самочувствие, зараженную в трубопроводах воду и справедливо ждали от Байдена реакции на случившееся. Но он игнорирует экологическую катастрофу и словно пытается отвлечь от нее внимание, прогуливаясь то по Киеву, то по Варшаве.

«Это была пощечина. Ему до нас нет дела. Он может отправлять каких угодно экспертов, но сегодня утром из брифинга я узнал, что он на Украине раздает миллионы долларов, а нам ничего», - заявил в эфире Fox News мэр Восточной Палестины Трент Конавэй.

Вместо Байдена жители пострадавшего Штата попросят помощи у бывшего президента Дональда Трампа. Журналисты сообщили, что он собирается посетить Огайо.

Ранее экс-глава Белого дома также заявил, что в случае избрания его на пост главы государства позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому и договорится о встрече. По словам Трампа, ему хватит 24 часов, чтобы разрешить конфликт между двумя странами.