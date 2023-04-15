Есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока неизвестно.

© Фото: Rockwood Fire and Rescue

В американском штате Мэн в США поезд с опасными веществами сошел с рельсов и загорелся. Об этом сообщила местная пожарно-спасательная служба.

«Поезд с опасными материалами сошел с рельсов и загорелся к северу от Роквуда», - передает канал Fox23.

Спасатели предупредили граждан не приближаться к месту аварии. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Ранее поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Аризоне. В результате аварии произошла утечка.