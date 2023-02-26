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В США второй раз за месяц сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern

Семен Лавров
02:54 26.02.2023
В Северной Каролине сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern. Именно ей принадлежал состав с химикатами, с которым произошла авария в начале этого месяца.
В США второй раз за месяц сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, GlobalLookPress
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Поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов Лексингтоне, штат Северная Каролина, в субботу утром. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на представителя фирмы.

«Сегодня утром один из наших поездов, следующих через Лексингтон, сошел с рельсов», - заявил он.

Отмечается, что с рельсов сошла только одна пара колес поезда, состоящего из 132 вагонов. В настоящий момент на месте работают специалисты. Информации о пострадавших нет.

Напомним, что ранее поезд компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. На нем перевозились опасные химические вещества, включая винилхлорид, который является ядом, способным вызвать онкологические заболевания. Впоследствии жители города Восточная Палестина, где произошла авария, жаловались на загрязнение проточной воды и воздуха. В свою очередь, мэр данного населенного пункта возмутился тем, что вместо того, чтобы посетить Огайо, где произошла экологическая катастрофа, президент США Джо Байден отправился на Украину.

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