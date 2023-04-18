В Кремле заявили, что визит Путина в Херсонскую область и ЛНР не готовился заранее

Президент провел совещания в штабе группировки войск «Днепр» и в штабе Национальной гвардии «Восток».

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Поездка российского президента Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовилась заранее. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, сегодня стало известно, что президент провел совещания в штабе группировки войск «Днепр» и в штабе Национальной гвардии «Восток». Он выслушал доклады военачальников.

Кроме того, российский лидер поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны «Российской Империи».

В конце марта Владимир Путин посетил Мариуполь. Там президент осмотрел новые жилые кварталы, пообщался с местными жителями и оценил состояние дорог в городе.

Сопровождал главу государства заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.