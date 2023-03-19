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Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя

Елизавета Потейчук
08:40 19.03.2023
В поездке российского президента сопровождал вице-премьер Хуснуллин.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда"
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Опубликованы кадры поездки президента России Владимира Путина по Мариуполю. На них видно, как российского лидера в поездке сопровождает вице-премьер Марат Хуснуллин, который из окна автомобиля демонстрировал Путину ход строительных работ в Мариуполе и улучшения в городе.

Напомним, Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Это первый визит российского лидера в Донбасс. В частности, глава государства успел пообщаться с местными жителями и осмотреть ряд городских объектов.

Вместе с тем Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, где президент заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова.

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