Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя

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Опубликованы кадры поездки президента России Владимира Путина по Мариуполю. На них видно, как российского лидера в поездке сопровождает вице-премьер Марат Хуснуллин, который из окна автомобиля демонстрировал Путину ход строительных работ в Мариуполе и улучшения в городе.

Напомним, Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Это первый визит российского лидера в Донбасс. В частности, глава государства успел пообщаться с местными жителями и осмотреть ряд городских объектов.

Вместе с тем Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, где президент заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова.