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Корвет «Громкий» и противолодочные корабли ТОФ провели боевые стрельбы в Японском море

Дмитрий Трунов
05:00 18.04.2023
Малые противолодочные корабли использовали зенитные ракеты комплекса самообороны «Оса».
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Поисково-ударная группа российских кораблей провела ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море. В них участвовали корвет «Громкий» и три малых противолодочных корабля Тихоокеанского флота.

Цель для стрельб была передана с противолодочного вертолета Ка-27М, который поднялся в воздух с борта «Громкого».

«Сегодня отличные условия были для работы. В целом посадка на авианесущий корабль - это одно из самых сложных упражнений курса боевой подготовки», - рассказал командир вертолетного отряда Роман Агаджанов.

После этого два малых противолодочных корабля провели стрельбы глубинными бомбами из реактивных установок. Корвет ударил по условной вражеской подлодке торпедой малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет».

Затем группа провела ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Малые противолодочные корабли использовали зенитные ракеты комплекса самообороны «Оса». «Громкий» стрелял из 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190 и 30-миллиметровой скорострельной артустановки АК-630.

«Это можно представить так, что в нас летит противокорабельная ракета. Цель была заведена имитированная, летела в нас с дальности 30 километров. Начали ее отражать на дистанции 15 и закончили на трех километрах артиллерийским комплексом АУ АК-630», - рассказал командир ракетно-артиллерийской боевой части корвета Владислав Пупанов.

Корабли и авиация проходят внезапную проверку Тихоокеанского флота.  Внезапная проверка ТОФ России была объявлена министром обороны РФ Сергеем Шойгу 14 апреля. В ходе проверки стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана и отработают имитацию нанесения ударов по корабельным группам условного противника.

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