Запрет на импорт украинского зерна уже ввели Польша, Венгрия и Словакия, Болгария рассматривает эту меру.

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Болгария намерена ввести эмбарго на импорт украинского зерна. Как заявил министр сельского хозяйства страны Явор Гечев, правительство сейчас обсуждает данный вопрос, так как появился серьезный риск образования избытка этой продукции на внутреннем рынке. Ранее на ограничительные меры пошли Польша и Венгрия. Варшава при этом не просто запретила ввозить украинское зерно, но и закрыла для него транзит.

«Обязанность любой власти, или, по крайней мере, хорошей власти, состоит в том, чтобы защищать интересы своих граждан. Это в интересах Польши, но также и в интересах Украины - потому что наши друзья не заинтересованы в том, чтобы Польша погрузилась в кризис», - комментирует ситуацию лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Решение польских властей вызвано стремительно растущим недовольством среди фермеров, которые теряют прибыль не только из-за избытка украинского зерна на рынке, но и демпинговых цен - местные продукты оказались неспособными на конкуренцию.

«Расходы на помощь Украине должен нести весь Евросоюз, а не только польские фермеры», - отмечает министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

Помимо зерна в Польшу запретили поставлять и другие украинские товары: сахар, яйца, мясо, молочные продукты, фрукты и овощи. И чтобы наверняка обезопасить свой рынок, Варшава ограничила Киеву транзит продуктов через свою страну.

«Мы видим, как зерно поступает в Польшу. Два часа назад прошел целый поезд с кукурузой. Сейчас мы ждем следующего. Мы наблюдаем как партия "Право и справедливость" позволяет уничтожать наше сельское хозяйство», - возмущался лидер ассоциации фермеров Польши Agrounia Михал Колодзейчак.

Услугами транзита Украина пользуется через несколько восточноевропейских стран. Венгрия стала вторым государством, кто ввел запрет на импорт украинской продукции, по тем же причинам, что и поляки. Однако Будапешт не стал ограничивать Киев в трансфере через свои территории. Включилась цепная реакция: премьер-министр Словакии объявил о скором приостановлении ввоза украинской продукции. Такому же примеру могут последовать Румыния и Болгария.

«Скоро начнется сбор урожая, и через два-три месяца проблема станет еще более серьезной. Я и мои коллеги считаем, что продолжение этого регулирования означает геноцид для болгарского сельского хозяйства», - говорит болгарский фермер Александр Миндачкин.

Подобные решения косвенно адресованы и Брюсселю, который ранее снял пошлины с украинской агропродукции. Национальные интересы стран-союзников Еврокомиссия проигнорировала и заняла украинскую сторону, осудив действия Варшавы и Будапешта. Официальные лица пока молчат, ситуацию прокомментировали лишь по электронной почте по запросу агентства Reuters.

«Торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому односторонние действия неприемлемы. В такие тяжелые времена это критически важно - координировать и выстраивать все решения совместно с Евросоюзом», - заявили в ЕС.

В случае, если восточноевропейские страны закроют Киеву свои границы для транзита, сухопутный экспорт украинского зерна в Западную Европу будет заблокирован. Вероятно, в Брюсселе ожидаются торги, в ходе которых бастующие государства попытаются выбить преференции для своего агросектора - например, установку квоты на украинский товар или возвращение на него пошлины.

«Проявилась недальновидность в данном случае, конечно, самого Брюсселя. Он сам виноват. Они не учли, что делая широкую дорогу для Украины, начиная от беженцев и кончая украинским зерном, они практически губят собственное сельское хозяйство. Цены на зерно упали на 27-30 процентов, это очень много, это катастрофа практически», - поясняет доцент факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Зерновое соглашение принималось с расчетом распределить продовольствие на мировом рынке с приоритетом на нуждающиеся регионы. Однако более 50 процентов от общего вывозимого объема оседает именно в Восточной Европе.

Довольно простой механизм был заточен на благое дело и, вероятно бы, сработал, если не очередное политическое вмешательство со стороны Вашингтона - мировые СМИ анализируют попавшие в сеть секретные документы Пентагона. Выяснилось, что США остались недовольны политикой генсека ООН Антонио Гутерриша, который был готов пойти на встречу интересам РФ ради сохранения сделки - то есть убедить страны ЕС снять ограничения на экспорт российских удобрений и зерна. Эту попытку быстро пресекли. В Кремле уже пояснили, что дальнейшие перспективы продления соглашения не столь радужны.