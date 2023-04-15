В стране и мире Захарова иронично прокомментировала запрет Польши на импорт украинского зерна Елизавета Потейчук О необходимости бороться с бесконтрольным импортом украинского зерна заявлял президент Польши Анджей Дуда. © Фото: Bulkin Sergey news.ru via globallookpress.com Читайте нас на: Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Варшавы в временном ограничении ввоза украинского зерна. «Коротко о «зерновой сделке». Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», - написала дипломат у себя в Telegram. Напомним, президент Польша Анджей Дуда заявлял, что необходимо бороться с неконтролируемым импортом зерна из Украины. До этого премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша на фоне протестов фермеров снизила объем ввозимого украинского зерна в 5-6 раз. Экспертное мнение и аналитика