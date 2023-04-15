Захарова иронично прокомментировала запрет Польши на импорт украинского зерна
О необходимости бороться с бесконтрольным импортом украинского зерна заявлял президент Польши Анджей Дуда.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Варшавы в временном ограничении ввоза украинского зерна.
«Коротко о «зерновой сделке». Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», - написала дипломат у себя в Telegram.
Напомним, президент Польша Анджей Дуда заявлял, что необходимо бороться с неконтролируемым импортом зерна из Украины. До этого премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша на фоне протестов фермеров снизила объем ввозимого украинского зерна в 5-6 раз.