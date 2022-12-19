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Гутерриш: ООН будет работать над устранением препятствий для экспорта продуктов и удобрений РФ

Игнат Далакян
18:25 19.12.2022
По словам Генсека ООН, организация продолжит круглосуточно прилагать усилия для поддержки полной реализации этих инициатив.
Гутерриш: ООН будет работать над устранением препятствий для экспорта продуктов и удобрений РФ
© Фото: Xie E, XinHua, Globallookpress
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Организация Объединенных Наций продолжит работать над устранением препятствий для экспорта продовольствия и удобрений Российской Федерации. Об этом заявил на пресс-конференции Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Мы продолжим круглосуточно прилагать усилия для поддержки полной реализации этих инициатив (Черноморской зерновой инициативы по экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также Меморандума о взаимопонимании для беспрепятственного экспорта российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. - Прим. ред.), уточняя исключения для продуктов питания и удобрений в рамках различных санкционных режимов, устраняя косвенные препятствия и добиваясь большей эффективности реализации Черноморской зерновой инициативы с целью увеличения объема грузов, вывозимых из портов Украины», - цитирует РИА Новости Генсека ООН.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка нуждается в корректировке. Дипломат отметил, что основные поставки зерна с Украины идут не в беднейшие страны, как предполагалось изначально.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин обсуждал со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом устранение препятствий для поставок зерна из России. Лидеры двух стран также подчеркивали особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли.

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