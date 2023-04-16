Украина анонсировала переговоры по экспорту сельхозпродукции с Польшей, Румынией и Словакией

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Украина ожидает «сложных переговоров» со странами ЕС о поставках своей сельхозпродукции, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский. По его словам, соответствующие контакты с Польшей начнутся в понедельник, с Румынией - в среду, со Словакией - в четверг.

Ранее в министерстве сообщили, что украинская сторона указала Венгрии «непримелемость» односторонних решений в этой сфере.

«Первым шагом, по нашему мнению, должно быть открытие транзита», - сказал Сольский.

Ранее Польша и Венгрия объявили о введении запрета на импорт сельхозпродукции с Украины. Власти Болгарии заявили, что тоже могут блокировать импорт украинского зерна. Запрет должен защитить местных производителей, чья продукция не может конкурировать с дешевым украинским продовольствием.

Еврокомиссия назвала неприемлемым запрет на импорт украинской сельхозпродукции со стороны Варшавы и Будапешта. В свою очередь Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария направили письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен с просьбой помочь им избавиться от излишков зерна и другого украинского продовольствия.

Запрет Польши импортировать украинское зерно иронично прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.