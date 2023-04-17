Шойгу: ракетоносцы ударят по кораблям «противника» в центральной части Тихого океана

Министр обороны России доложил президенту, что в данный момент проходит второй этап внезапной проверки Тихоокеанского флота.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические ракетоносцы дальней авиации совершат полеты в центральную часть Тихого океана в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота.

«Стратегические ракетоносцы совершат полеты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника», - доложил Шойгу президенту России на встрече в Кремле.

Сергей Шойгу отметил, что уже идет второй этап внезапной проверки Тихоокеанского флота, которая стартовала в пятницу, 14 апреля. Владимир Путин отметил, что первый этап проверки прошел на высоком уровне.

Также министр обороны сообщил, что в ходе второго этапа силы флота отработают поиск и уничтожение подлодок и корабельных группировок противника, а также осуществят артиллерийские стрельбы - как по воздушным, так и по морским мишеням.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.