Армия Армия Армия

Минобороны показало кадры выхода кораблей ТОФ в рамках внезапной проверки

14:35 14.04.2023
Боевые корабли, катера и суда обеспечения приступили к переходу и операционному развертыванию в Японском, Охотском и Беринговом морях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России показало кадры выхода из баз кораблей, подлодок, катеров и суда обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки, объявленной сегодня министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В описании в видео сказано, что на записи можно увидеть выход кораблей и судов ТОФ из базы Владивостока, а также выход подводных лодок из базы на Камчатке.

Покинувшие места дислокации корабли приступили к операционному развертыванию в Японском, Охотском и Беринговом морях. В сообщении российского оборонного ведомства сказано, что они будут выполнять задачи в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей.

На кораблях пройдут учения корабельных боевых расчетов. Экипажи отработают такие действия, как борьба за живучесть, прохождение кораблями узкостей. Также запланированы тренировки с операторами навигационных радиолокационных комплексов.

Внезапная проверка ТОФ России объявлена сегодня министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ее основной целью он назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В рамках учений будут произведены пуски ракет, а также задействована авиация. Кроме того, в ходе тренировок ТОФ отразит высадку условного противника на Курилы и Сахалин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:35 Армия
Видео
Минобороны показало кадры выхода кораблей ТОФ в рамках внезапной проверки
14:06 Армия
Видео
Белорусские летчики освоили в РФ новые способы применения специальных боеприпасов
14:00 В стране и мире
США начали выдачу виз Лаврову и членам его делегации
12:54 В стране и мире
Песков заявил, что содержание утечек из Пентагона является заботой американских спецслужб
11:32 Армия
Видео
Герасимов заявил, что внезапная проверка ТОФ пройдет в три этапа
Популярное
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Видео
Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.