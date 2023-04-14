Минобороны показало кадры выхода кораблей ТОФ в рамках внезапной проверки

Боевые корабли, катера и суда обеспечения приступили к переходу и операционному развертыванию в Японском, Охотском и Беринговом морях.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры выхода из баз кораблей, подлодок, катеров и суда обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки, объявленной сегодня министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

В описании в видео сказано, что на записи можно увидеть выход кораблей и судов ТОФ из базы Владивостока, а также выход подводных лодок из базы на Камчатке.

Покинувшие места дислокации корабли приступили к операционному развертыванию в Японском, Охотском и Беринговом морях. В сообщении российского оборонного ведомства сказано, что они будут выполнять задачи в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп, а также отрядов десантных кораблей.

На кораблях пройдут учения корабельных боевых расчетов. Экипажи отработают такие действия, как борьба за живучесть, прохождение кораблями узкостей. Также запланированы тренировки с операторами навигационных радиолокационных комплексов.

Внезапная проверка ТОФ России объявлена сегодня министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ее основной целью он назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника. В рамках учений будут произведены пуски ракет, а также задействована авиация. Кроме того, в ходе тренировок ТОФ отразит высадку условного противника на Курилы и Сахалин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.