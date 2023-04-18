Посол США Трейси под охраной силовиков покинула здание МИД России

Ранее в российское дипломатическое ведомство была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.

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Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Линн Трейси покинула здание Министерства иностранных дел России. На кадрах видно, как дипломата до автомобиля сопровождает отряд силовиков.

Линн Трейси сегодня также приезжала в Московский городской суд на заседание по делу журналиста The Wall Street Jornal Эвана Гершковича. До этого дипломат посетила американского журналиста в СИЗО Лефортово.

Ранее российское дипломатическое ведомство посетила вызванная в МИД РФ посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт, она пробыла в министерстве около 25 минут.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что ей был заявлен решительный протест в связи с прошедшими вчера выступлениями у суда после приговора за госизмену Владимиру Кара-Мурзе*, который был приговорен к 25 годам заключения. Келин отметил, что вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами, рассматривается как грубое вмешательство в дела страны.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.