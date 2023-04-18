В стране и мире Посол США прибыла в Мосгорсуд на заседание по делу Гершковича Анна Назайкина Ранее дипломат посетила журналиста в СИЗО Лефортово. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Посол Соединенных Штатов Линн Трейси прибыла в Московский городской суд на заседание по делу журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича, передает корреспондент «Звезды». Ранее дипломат сообщала, что встречалась с представителем прессы в следственном изоляторе в московском районе Лефортово. Напомним, журналист WSJ был задержан в конце марта в Екатеринбурге. По информации ФСБ, Гершкович встречался с информатором, с помощью которого хотел получить данные о деятельности одного из российских предприятий ВПК. Впоследствии его арестовали по обвинению в шпионаже. Экспертное мнение и аналитика