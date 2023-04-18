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МИД РФ: британскому послу заявили протест в связи с выступлениями у суда после приговора Кара-Мурзе*

Тимур Шерзад
16:27 18.04.2023
Владимир Кара-Мурза* вчера, в понедельник, был осужден на 25 лет за государственную измену.
МИД РФ: британскому послу заявили протест в связи с выступлениями у суда после приговора Кара-Мурзе*
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британскому послу был заявлен решительный протест в связи прошедшими вчера выступлениями у суда после приговора за госизмену Владимиру Кара-Мурзе*, который был приговорен к 25 годам заключения.

«Вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами. Это рассматривается как грубое вмешательство в наши дела», - заявил Келин в эфире канала «Россия 24».

Ранее на вопрос относительно приговора Кара-Мурзе* ответили в Кремле.

А сегодня Госдума России приняла законопроект о наказании вплоть до пожизненного заключения за преступление, которое совершил Владимир Кара-Мурза* - государственную измену.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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