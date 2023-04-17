Кара-Мурза* приговорен к 25 годам колонии строгого режима

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Московский городской суд вынес приговор политику Владимиру Кара-Мурзе*, признанному в России иноагентом, - 25 лет колонии строгого режима.

Ранее его признали виновным в государственной измене и распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

«Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе* наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима», - приводит слова судьи РИА Новости.

По информации следствия, Кара-Мурза, выступая в палате представителей штата Аризона в США, распространил фейк о действиях ВС РФ в отношении жилых районов, медучреждений и школ на Украине.

Самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ о государственной измене. В частности, ему вменяют выступление на ассамблее Североатлантического альянса.

В сентябре прошлого года к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене был приговорен журналист, бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.