Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену
Госдума России приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену.
Поправки вносятся в статью 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена».
Согласно им, шпионаж, выдача иностранцам государственной тайны, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической или иной помощи другому государству в деятельности, направленной против России, могут стать основание для назначения наказания в виде пожизненного заключения.
Пока что за все это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Ранее Госдума поддержала лишение приобретенного гражданства за угрозу национальной безопасности России.
В сентябре прошлого года, к примеру, за государственную измену к 22 годам лишения свободы были приговорен журналист Иван Сафронов, а вчера к 25 годам был приговорен политик Владимир Кара-Мурза*.
* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.