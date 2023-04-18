Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену

Пока что за государственную измену предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до полумиллиона рублей.

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Госдума России приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену.

Поправки вносятся в статью 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена».

Согласно им, шпионаж, выдача иностранцам государственной тайны, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической или иной помощи другому государству в деятельности, направленной против России, могут стать основание для назначения наказания в виде пожизненного заключения.

Пока что за все это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее Госдума поддержала лишение приобретенного гражданства за угрозу национальной безопасности России.

В сентябре прошлого года, к примеру, за государственную измену к 22 годам лишения свободы были приговорен журналист Иван Сафронов, а вчера к 25 годам был приговорен политик Владимир Кара-Мурза*.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.