В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену

Тимур Шерзад
14:48 18.04.2023
Пока что за государственную измену предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до полумиллиона рублей.
Госдума приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Госдума России приняла поправки о пожизненном лишении свободы за государственную измену. 

Поправки вносятся в статью 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена».

Согласно им, шпионаж, выдача иностранцам государственной тайны, переход на сторону противника или оказание финансовой, материально-технической или иной помощи другому государству в деятельности, направленной против России, могут стать основание для назначения наказания в виде пожизненного заключения. 

Пока что за все это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. 

Ранее Госдума поддержала лишение приобретенного гражданства за угрозу национальной безопасности России.

В сентябре прошлого года, к примеру, за государственную измену к 22 годам лишения свободы были приговорен журналист Иван Сафронов, а вчера к 25 годам был приговорен политик Владимир Кара-Мурза*.

* Владимир Кара-Мурза - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:20 В стране и мире
Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича
14:13 В стране и мире
В МИД в связи с грубым вмешательство в дела РФ вызваны послы США, Британии и Канады
13:56 В стране и мире
Госдума поддержала лишение гражданства за угрозу нацбезопасности РФ
13:14 В стране и мире
Песков: Путин подарил военным копию иконы, принадлежавшей Ванновскому
11:57 Армия
Видео
Шойгу выразил уверенность в расширении военного сотрудничества России и Китая
Популярное
Видео
«Нацизм опять поднимает голову»: боец Марченко рассказал, почему отправился в зону СВО
Видео
Путин в штабе «Днепр» поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
Хакеры раскрыли администраторов Telegram-каналов, курируемых СБУ
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.