Госдума поддержала лишение гражданства за угрозу нацбезопасности РФ
Государственная дума РФ одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства за угрожающие нацбезопасности действия. Пленарное заседание, на котором прошло голосование, состоялось сегодня, 18 апреля.
Поправка вносится к законопроекту «О гражданстве РФ», который был принят 5 апреля прошлого года.
Уточняется, что Госдума также одобрила лишение гражданства за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя и дискредитацию Российской армии.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за угрожающие безопасности страны действия. В число подобных действий входит дискредитация ВС РФ, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях.