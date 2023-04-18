Госдума поддержала лишение гражданства за угрозу нацбезопасности РФ

Поправка вносится к законопроекту «О гражданстве РФ», который был принят 5 апреля 2022 года.

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Государственная дума РФ одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства за угрожающие нацбезопасности действия. Пленарное заседание, на котором прошло голосование, состоялось сегодня, 18 апреля.

Поправка вносится к законопроекту «О гражданстве РФ», который был принят 5 апреля прошлого года.

Уточняется, что Госдума также одобрила лишение гражданства за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь государственного деятеля, организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя и дискредитацию Российской армии.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за угрожающие безопасности страны действия. В число подобных действий входит дискредитация ВС РФ, призывы к нарушению территориальной целостности и участие в нежелательных организациях.