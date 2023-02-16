Организатор «Бессмертного полка» в Эстонии Чаулин рассказал, что его депортировали «за спасибо»

По словам Чаулина, его депортировали за поддержку решения РФ о признании Луганской и Донецкой республик.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Организатор «Бессмертного полка» в Эстонии Сергей Чаулин поделился в беседе со «Звездой», за что его депортировали из Эстонии.

Чаулин рассказал, как его встретили российские пограничники на пропускном пункте, где ему и рассказали причину выдворения из страны.

«Первое, что он (пограничник) сказал: "За спасибо". - "Какое спасибо?" - "А в прошлом году 22 февраля, когда вы стояли у российского посольства с плакатом". Я вспомнил тогда, что мы поддержали именно решение России о признании Луганской и Донецкой республик и вышли с Алексеем Исаковым с огромным плакатом, на котором написано "Спасибо"», - рассказал Чаулин.

Напомним, что лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» Сергея Чаулина депортировали из Эстонии 14 февраля и аннулировали его вид на жительство.