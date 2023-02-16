В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Организатор «Бессмертного полка» в Эстонии Чаулин рассказал, что его депортировали «за спасибо»

Игнат Далакян
18:20 16.02.2023
По словам Чаулина, его депортировали за поддержку решения РФ о признании Луганской и Донецкой республик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Организатор «Бессмертного полка» в Эстонии Сергей Чаулин поделился в беседе со «Звездой», за что его депортировали из Эстонии.

Чаулин рассказал, как его встретили российские пограничники на пропускном пункте, где ему и рассказали причину выдворения из страны.

«Первое, что он (пограничник) сказал: "За спасибо". - "Какое спасибо?" - "А в прошлом году 22 февраля, когда вы стояли у российского посольства с плакатом". Я вспомнил тогда, что мы поддержали именно решение России о признании Луганской и Донецкой республик и вышли с Алексеем Исаковым с огромным плакатом, на котором написано "Спасибо"», - рассказал Чаулин.

Напомним, что лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» Сергея Чаулина депортировали из Эстонии 14 февраля и аннулировали его вид на жительство.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:26 В стране и мире
Видео
Беженец Валерий рассказал, что снайперы врага стреляли в мирных жителей под Артемовском
16:56 В стране и мире
Выгуливавшей теленка на Красной площади американке Дэй запретили въезд в РФ на 40 лет
16:15 В стране и мире
В МИД РФ заявили о высылке в качестве ответной меры четырех дипломатов Австрии
15:44 Армия
Видео
Путин подчеркнул, что все участники спецоперации должны быть равны по социальным гарантиям
15:28 В стране и мире
Видео
Львова-Белова рассказала Путину об усыновлении ребенка из Донбасса
Популярное
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Супруга Костомарова рассказала, что пневмония мужа началась с обычного кашля
В Роскосмосе показали спутниковые снимки разрушенной Турции
Посольство США призвало американцев покинуть Россию
Видео
Потоки лавы выплескиваются из вулкана Килауэа на Гавайях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.