Власти Эстонии депортировали организатора «Бессмертного полка» Сергея Чаулина

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Власти Эстонии аннулировали вид на жительство и депортировали лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе» Сергея Чаулина. Он известен как организатор акций «Бессмертного полка» в Эстонии.

«Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля», - приводит INTERFAX сообщение департамента полиции безопасности прибалтийской республики.

В правоохранительных органах Эстонии заявили, что причиной высылки стала деятельность Чаулина по «разжиганию национальной и политической ненависти под знаменем антифашистского движения», что «представляет угрозу общественному порядку и государственной безопасности».

По информации портала Rus.ERR, Чаулин находится в России.

«Да, меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты "Бессмертного полка". Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали», - рассказал Чаулин.

Он уточнил, что события развивались стремительно, ему даже не позволили позвонить адвокату и не дали переодеться - «как был в рабочей форме, так меня и депортировали».

Ранее сообщалось, что российских журналистов Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева выслали из Эстонии из-за фотографии рядом с памятником танку Т-34 в Нарве. А уровень дипломатического представителя в Эстонии и России сейчас понижен до временного поверенного в делах.