Осенью 2023 года более 20 старших офицеров из Китая начнут обучение в Академии Генштаба ВС РФ

Министр обороны Китая выразил благодарность за подготовку китайских слушателей - она ведется с 1996 года.

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Осень этого года станет началом обучения на высших академических курсах Военной академии Генштаба ВС РФ для 20 старших офицеров из Китая. Об этом сообщает Минобороны России.

«Министерством обороны Российской Федерации была положительно рассмотрена возможность увеличения численности набора слушателей КНР, которые будут проходить обучение на специальном факультете академии», - говорится в сообщении.

Сегодня академию посетила военная делегация КНР во главе с министром обороны этой страны генерал-полковником Ли Шанфу. Гостей ознакомили со структурой академии, учебно-материальной базой, организацией учебного процесса, а также особенностями обучения военнослужащих иностранных государств.

Ли Шанфу выразил благодарность Академии Генштаба за обучение китайских слушателей - они готовятся тут с 1996 года. Выпускники академии сегодня занимают высокие должности в Народной освободительной армии Китая.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.