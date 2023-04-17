Посол США сообщила, что посетила Гершковича в СИЗО Лефортово в Москве

Линн Трейси заявила, что доступ к Эвану Гершковичу был получен впервые с момента его задержания более двух недель назад.

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Посол Соединенных Штатов Линн Трейси посетила задержанного в России по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича. Об этом сообщает Twitter-аккаунт посольства США.

«Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад», - цитируются в сообщении слова посла.

Посол отметила хорошее состояние Гершковича, а также повторила свой призыв немедленно его освободить.

Ранее сообщалось, что Эван Гершкович не имеет жалоб на свое содержание в СИЗО. Wall Street Journal - издание, в котором он работал, - передавало слова своего источника, что США готовы к «креативным решениям», чтобы его освободить.