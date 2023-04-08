WSJ: США готовы к креативным решениям по Гершковичу и Уилану

Как утверждается, Штаты ищут решения, которые находятся в рамках закона.

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В Вашингтоне готовы к креативным решениям, чтобы добиться сделки по освобождению осужденных в РФ за шпионаж граждан США Пола Уилана и Эвана Гершковича, передает The Wall Street Journal.

Издание в своем материале ссылается высокопоставленного чиновника, который работает в американской администрации.

«На этой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что США открыты для творческих решений, позволяющих заключить сделку как для Уилана, так и для Гершковича», - приводит выдержку из текста RT.

По данным источника, в Белом доме пытаются найти такое решение, которые будет соответствовать законодательству.

Накануне стало известно, что Гершкович обвинили в шпионаже. По данным следствия, он действовал по заданию Штатов. Утверждается, что он собирал сведения о деятельности одного из предприятий ВПК, которые являются гостайной.