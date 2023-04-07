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«Интерфакс»: журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже

Анна Касаткина
17:59 07.04.2023
По версии следствия, Гершкович собирал в России сведения, составляющие государственную тайну.
«Интерфакс»: журналисту WSJ Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже
© Фото: evangershkovich, VK
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Журналисту московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу предъявили обвинение в шпионаже. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

«Гершковичу предъявлено обвинение», - сообщает собеседник агентства.

Журналисту вменяется совершение преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Как сообщает ТАСС, свою вину Гершкович отвергает.

По версии следствия, действуя по заданию американской стороны, Гершкович собирал сведения, составляющие «государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Журналиста Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, задержали в конце марта в Екатеринбурге «при попытке получения секретных сведений». Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая. Американский президент Джо Байден призвал российские власти освободить Гершковича.

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