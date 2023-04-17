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Кремль: слова Путина о возможности использования ВМФ на разных направлениях обусловлены неспокойным окружением России

Тимур Шерзад
13:12 17.04.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что окружение России чреват конфликтными ситуациями, и география этих региональных конфликтов хорошо известна.
Кремль: слова Путина о возможности использования ВМФ на разных направлениях обусловлены неспокойным окружением России
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о возможности использования ВМФ на разных направлениях, которые он высказал во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, обусловлены неспокойным окружением России. 

«Наше окружение по многим направлениям весьма неспокойно, чревато конфликтными ситуациями, региональными конфликтами, мы все с вами хорошо знаем географию этих региональных конфликтов. Именно об этом шла речь», - сообщил Песков журналистам. 

Ранее, на встрече с президентом, Сергей Шойгу заявил, что в данный момент проходит второй этап (из трех) внезапной проверки Тихоокеанского флота. 

Владимир Путин отметил качество подготовки и проведения первого этапа, подчеркнув, что он прошел на высоком уровне

Также Путин заметил, что, несмотря на ясные приоритеты применения Вооруженных сил на украинском направлении, надо не забывать заниматься и совершенствованием подготовки флотов, включая Тихоокеанский. 

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