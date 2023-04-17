Шойгу доложил Путину о том, что сейчас проходит второй этап внезапной проверки ТОФ

Как ранее заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, внезапная проверка Тихоокеанского флота разделена на три этапа.

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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что сейчас проходит второй этап внезапной проверки Тихоокеанского флота.

«В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки», - сказал глава российского оборонного ведомства на встрече с главой государства.

В своем докладе о проведении учений на Тихоокеанском флоте Шойгу сообщил, что отработана готовность стратегических подлодок к применению оружия. Проводятся учения по противовоздушной обороне. В роли противника выступают самолеты морской авиации.

Министр напомнил, что к внезапной проверке привлечено более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подлодок, 89 самолетов и вертолетов.

Путин поблагодарил Шойу за организацию проверки и попросил продолжить работу по развитию флота, подумать о подготовке новых проверок. Глава государства отметил, что приоритет Вооруженных сил в настоящее время связан со спецоперацией, но указал и на необходимость развития флота.