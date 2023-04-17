Армия Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на высоком уровне Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что в данный момент уже проходит второй этап проверки ТОФ. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень, на котором прошел первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота. «А первый этап внезапной проверки действительно прошел на очень высоком уровне. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто организовывал эту работу», - сказал Путин на встрече с Шойгу в Кремле. Путин отметил, что, несмотря на текущие приоритеты применения Вооруженных сил на украинском направлении для защиты людей на новых территориях России, задач развития ВМФ, в том числе Тихоокеанского флота, никто не отменял. Президент обратил внимание министра на необходимость подготовить такие мероприятия и на других флотах. Экспертное мнение и аналитика