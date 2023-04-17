Путин заявил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошел на высоком уровне
Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту, что в данный момент уже проходит второй этап проверки ТОФ.
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Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень, на котором прошел первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота.
«А первый этап внезапной проверки действительно прошел на очень высоком уровне. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто организовывал эту работу», - сказал Путин на встрече с Шойгу в Кремле.
Путин отметил, что, несмотря на текущие приоритеты применения Вооруженных сил на украинском направлении для защиты людей на новых территориях России, задач развития ВМФ, в том числе Тихоокеанского флота, никто не отменял. Президент обратил внимание министра на необходимость подготовить такие мероприятия и на других флотах.