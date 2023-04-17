Путин: у нас есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил

По словам президента, прежде всего это касается украинского направления.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день есть ясные приоритеты применения Вооруженных сил. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях», - отметил президент.

Кроме того, в ходе встречи Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о проведении внезапной проверки Тихоокеанского флота. К ней привлекли более 25 тысяч военных и сотни единиц техники.

Напомним, накануне президент России провел рабочую встречу с министром обороны КНР Ли Шанфу. Ожидается, что китайский гость пробудет в Москве до 18 апреля.