В стране и мире Момент авиаудара в столице Судана попал на видео Егор Левин Точная принадлежность самолета и цель пуска - неизвестны. © Видео: AlghadNews, Twitter © Фото: AlghadNews, Twitter Читайте нас на: Момент авиаудара в столице Судана попал на видео. На кадрах - предположительно, авиация ВС Судана наносит удары по штаб-квартире спецназа в Хартуме. Высоко летящий истребитель совершает пуск ракеты в сторону наземных построек. Точная принадлежность самолета и цель пуска - неизвестны. Кадры опубликованы в Twitter. Ранее в ходе боестолкновения на территории Хартума силами быстрого реагирования был захвачен Дворец республики, который считается главным символом власти в стране. Перед этим была остановлена работа местного аэропорта - по некоторым сообщениям, на его территории разместили бронетехнику. Экспертное мнение и аналитика