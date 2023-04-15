В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Момент авиаудара в столице Судана попал на видео

Егор Левин
14:58 15.04.2023
Точная принадлежность самолета и цель пуска - неизвестны.
© Видео: AlghadNews, Twitter © Фото: AlghadNews, Twitter
Читайте нас на:

Момент авиаудара в столице Судана попал на видео. На кадрах - предположительно, авиация ВС Судана наносит удары по штаб-квартире спецназа в Хартуме.

Высоко летящий истребитель совершает пуск ракеты в сторону наземных построек. Точная принадлежность самолета и цель пуска - неизвестны. Кадры опубликованы в Twitter.

Ранее в ходе боестолкновения на территории Хартума силами быстрого реагирования был захвачен Дворец республики, который считается главным символом власти в стране. Перед этим была остановлена работа местного аэропорта - по некоторым сообщениям, на его территории разместили бронетехнику.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:58 В стране и мире
Видео
Момент авиаудара в столице Судана попал на видео
14:59 В стране и мире
Видео
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
13:49 Армия
Видео
МО: ВС РФ нанесли поражение 73-м артиллерийским подразделениям украинских боевиков в 95 районах
13:15 В стране и мире
Видео
Четверо напавших на правоохранителей боевиков ликвидированы в Ингушетии
12:28 В стране и мире
Международный аэропорт в Хартуме остановил работу
Популярное
Видео
В Бордо автомобиль на полном ходу протаранил пешеходов
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета президента США по культуре
Видео
Наемник Макинтайр рассказал, как нацбаты скрывали нацистскую символику от западных СМИ
Человеческий череп обнаружен в одной из посылок в США во Внуково
ТАСС: Костомаров готовится к плановому протезированию
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.