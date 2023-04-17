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Заблокированная в Нубийской митрополии россиянка рассказала о взрывах

Сергей Лебедев
12:39 17.04.2023
Территория, где находятся верующие, огорожена высокой стеной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Россиянка с ребенком, заблокированная в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме, рассказала телеканалу «Звезда», что территория огорожена высокой стеной и нет возможности выйти на улицу.

«На самой территории повреждений нет, запасов хватит на пару дней, наверное, - достаточно сложно сказать. Вокруг слышны взрывы и стрельба, и это всех очень беспокоит. Поскольку была вчера Пасха, мы приехали в субботу в церковь на богослужение. Как раз было 9.30, и именно в это время начались события. Мы находились в церкви, началась стрельба. Конечно, ворота все сразу были заблокированы, и с тех пор мы находимся здесь», - сказала женщина.

Напомним, ранее стали известно, что 15 человек оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии. Среди них есть граждане России.

В Судане вооруженные столкновения между армейскими подразделениями и отрядами Сил быстрого реагирования вспыхнули в минувшую субботу. По последним данным, погибли минимум 83 человека. 

По словам экспертов, происходящее в стране стало результатом затянувшегося переходного процесса после военного переворота 2019 года, когда экс-президента Омара аль-Башира отстранили от власти и на его место пришла группировка во главе с Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

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