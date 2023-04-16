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Армия Судана взяла под контроль базы спецназа в семи населенных пунктах

Игнат Далакян
11:39 16.04.2023
Суданская армия, как сообщает ГК ВС Судана, также захватила лагерь спецназа Карари в городе Омдурман.
Армия Судана взяла под контроль базы спецназа в семи населенных пунктах
© Фото: Mohamed Khidir, XinHua, Globallookpress
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Суданская армия взяла под контроль базы и штабы сил быстрого реагирования (спецназа) в семи населенных пунктах республики, в том числе в пяти административных центрах штатов.

Как передает ТАСС заявление Главного командования Вооруженных сил Судана, военные «установили контроль над базами и штабами спецназа» в городах Эд-Дамазин (столица штата Голубой Нил), в городе Кости в этом штате, Порт-Судан (административный центр штата Красное море), а также в одноименных административных центрах штатов Кассала и Гедареф, городе Кадугли (столица штата Южный Кордофан).

Кроме того, армия Судана захватила лагерь спецназа Карари в городе Омдурман.

Ранее агентство Reuters сообщало, что число погибших при столкновениях в Судане увеличилось до 56 человек. Также количество пострадавших достигло 595.

До этого авиация Судана, по сообщению Al-Jazeera, нанесла удары по лагерю сил быстрого реагирования в Омдурмане. Также по городу был нанесен удар тяжелой артиллерией.

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