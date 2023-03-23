В стране и мире Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29 Тимур Шерзад Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. © Фото: konflikty.pl, Wikimedia Читайте нас на: Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава передала Киеву первые четыре истребителя МиГ-29. «Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы Вооруженным силам Украины», - написал он на своей странице в соцсети Facebook*. До этого сообщалось, что Соединенные Штаты предложили Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper взамен ее МиГ-29, передаваемых Украине. А ранее Словакия передала Украине три десятка советских БМП-1. * Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика