Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
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Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава передала Киеву первые четыре истребителя МиГ-29.
«Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы Вооруженным силам Украины», - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.
До этого сообщалось, что Соединенные Штаты предложили Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper взамен ее МиГ-29, передаваемых Украине.
А ранее Словакия передала Украине три десятка советских БМП-1.
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