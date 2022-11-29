Словакия передала Украине три десятка советских БПМ-1
Взамен страна получит от союзников по НАТО западные образцы военной техники.
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Словакия передала Украине три десятка БМП-1 советского производства. Взамен страна получит от союзников по Североатлантическому альянсу западные образцы военной техники.
«Были переданы на основании соглашения Ringtausch с Германией. Спасибо Кристине Ламбрехт за отличное сотрудничество», — написал министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем Twitter.
Напомним, в августе Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Они оснащены 155-мм орудием, соответствующим стандартам НАТО.
Также Братислава готова поставить Киеву одиннадцать самолетов МиГ-29 советского производства. Их сейчас Словакия выводит из эксплуатации.