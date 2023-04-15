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У Главного храма ВС РФ стартовал поисковый сезон в рамках «Вахты памяти-2023»

14:41 15.04.2023
Поисковики Подмосковья запланировали проведение более 380 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В музейно-храмовом комплексе Минобороны России, у стен Главного храма Вооруженных сил России, состоялась торжественная церемония открытия поискового сезона в рамках всероссийской акции «Вахта памяти-2023». В новом сезоне поисковики Подмосковья запланировали проведение более 380 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны - 154 из них пройдут в Московской области.

В рамках проекта «Битва за Москву» планируется проведение 10 экспедиций и 50 «Уроков Мужества» в образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками.

Участниками церемонии открытия стали более 800 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений Московской области, а также официальные лица. В память обо всех отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины они почтили их память минутой молчания и возложили цветы и венки к скульптурной композиции «Матерям Победителей» и гильзам с землей с братских могил и захоронений солдат.

В рамках открытия «Вахты памяти-2023» Подмосковья руководители поисковых движений приняли участие в круглом столе, на котором обсудили  вопросы поисковой и гражданско-патриотической деятельности и наметили планы на предстоящий полевой сезон.

На сегодняшний день в Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений, которые включают в себя 113 поисковых отрядов - это более 3 тыс. поисковиков, вовлеченных в проведение поисковых работ и увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области и других регионов России.

Акция «Вахта памяти» ежегодно объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья, включает в себя экспедиции на места боев Великой Отечественной войны и Советско-японской войны 1945 года, захоронение найденных поисковиками останков защитников Родины, торжественные митинги и патриотические акции, посвященные памяти погибших воинов и жертв среди мирного населения, круглые столы и экспертные площадки, просветительские мероприятия.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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