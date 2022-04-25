«Вахта памяти-2022. Сталинградский рубеж» пройдет с 24 по 29 апреля в Волгоградской области

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«Вахта памяти-2022. Сталинградский рубеж» пройдет с 24 по 29 апреля 2022 года в Светлоярском районе Волгоградской области.

Торжественное открытие запланировано на 25 апреля в 15:00. Организаторами выступают Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз» и ВРМОО поисково-исследовательское объединение «Уран». Эта Вахта проводится в целях сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Поисковые работы пройдут в местах боев 13-й танковой бригады, 62-й и 64-й армий на территории Волгоградской области Светлоярского района близ поселка Привольное. В ходе Сталинградской битвы здесь шли ожесточенные бои, более того, с августа по ноябрь 1942 года военные действия на южных подступах к Сталинграду происходили в основном в этих местах. Здесь проходили оборонительные рубежи, построенные жителями района и солдатами. Именно с территории Светлоярского района 20 ноября 1942 года был дан залп «Катюши», послуживший началом контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Кроме поиска для участников Вахты предусмотрено посещение мест боевой славы города героя Волгограда с экскурсией на Мамаев Курган, посещение памятного знака защитникам Сталинграда, установленного поисковым отрядом «Горячий снег» (ООО «Газпром трансгаз Волгоград»). Участники Вахты из разных регионов привезут с собой подарки детям - беженцам из ДНР, ЛНР и Украины, которые вынужденно находятся в пункте временного размещения, расположенном в Волгоградской области. С марта 2022 года профсоюзными организациями, входящими в структуру «Газпром профсоюза», ведется работа по сбору гуманитарной помощи беженцам - поисковики внесут свой посильный вклад в это доброе дело.