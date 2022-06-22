Затаив дыхание: как «Вахта памяти» в Александровском саду возродила память о защитниках Родины

Участники акции начали собираться еще с трех часов утра. В числе участников «Вахты памяти» - представители старшего поколения, студенты, школьники, воспитанники патриотических организаций, семьи с детьми.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

После аномально холодной зимы 1941 года в Москве наступило жаркое лето. Тогда 22 июня было воскресеньем, и с тех пор изменилось многое: климат, облик столицы, но неизменным осталось лишь одно - люди все помнят. Акция «Вахта памяти. Вечный огонь» традиционно проходит в Александровском саду уже 30 лет.

У главных ворот Александровского сада волонтеры раздали всем желающим гвоздики и свечи. Прохладная летняя ночь невольно наполнилась воспоминаниями, ведь у москвичей спонтанно рождались фронтовые песни.

Участники акции начали собираться еще с трех часов утра. Небо с каждой минутой наливалось алым цветом рассвета. В самом центре Москвы было тихо как никогда, и в самой толпе также не шумно. В День памяти и скорби каждому есть, о ком вспомнить.

«Буду возлагать цветы, и свеча памяти будет гореть, пусть она вечно горит, вечный огонь нашим павшим неизвестным солдатам, и всем солдатам, погибшим в той страшной Великой Отечественной войне. Мира нам всем, мира, мира и еще раз мира», - говорит участница акции Галина Никулина.

Жители столицы встречают рассвет 22 июня минутой молчания, прижав к груди гвоздики и затаив дыхание. В числе участников «Вахты памяти» - представители старшего поколения, студенты, школьники, воспитанники патриотических организаций, семьи с детьми. Каждый из них возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Кто-то останавливается, задерживается на мгновение, ведь в искрах пламени есть что-то вечное. В каждой зажженной свечи здесь живет своя история.

На рассвете над Кремлем растянулась радуга, хотя дождь едва ли был заметен. Мемориальные мероприятия и акции пройдут по всей стране до самого заката.