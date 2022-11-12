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В Подмосковье закрыли поисковый сезон «Вахта памяти-2022»

Ирина Елагина
15:42 12.11.2022
Церемония закрытия поискового сезона «Вахта памяти-2022» прошла в Московской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Церемония закрытия поискового сезона «Вахта памяти – 2022» прошла в Подмосковье, на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея с участием 400 представителей поисковых отрядов региона.

В этом году поисковые отряды Московской области провели 113 экспедиций в регионах сражений Великой Отечественной войны и 95 экспедиций на территории Московской области и предали земле найденные останки 217 красноармейцев. Пока удалось информацию только по семи из них, дальнейшей идентификацией поисковики займутся вне полевого сезона, в архивах.

«Сегодня мы закрываем активную часть работы и переходим работать в архивы с документами. Сезон был непростой. Многие из поисковиков сейчас защищают родину в условиях спецоперации. Благодарен всем за труд в этом сезоне», - отметил военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

Сейчас в Подмосковье порядка трех тысяч человек вовлечены в поисковое движение и участвуют в экспедициям «Вахты памяти».

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